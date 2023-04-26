رفعت مرسيدس الستار عن اي كلاس 2024 الجيل الجديد كلياً بتحديثات تطورية هادئة للتصميم الخارجي وتحديثات أكثر جذرية وعمقاً للتصميم الداخلي.

وتتميز السيارة بنظام الدفع الكلي 4MATIC المتطور لمرسيدس، مع نسخة محدثة من ناقل الحركة الأوتوماتيكي 9 سرعات، ومحركات 4 أو 6 سلندر حسب الفئة.

كما تتميز السيدان الفاخرة بداخليتها الجديدة، ولاسيما شاشة هايبرسكرين العملاقة التي تدمج بين شاشة معلومات ترفيهية مركزية وشاشة أمام الراكب الأمامي، ووضعت مرسيدس شاشة مستقلة للوحة العدادات وراء المقود.

وتأتي السيارة بـ 5 كاميرات مختلفة في المقصورة، تشمل كاميرا مخصصة لمراقبة السائق وضمان انتباهه الدائم على الطريق، مع كاميرا مخصصة لرصد إشارات السائق والركاب.