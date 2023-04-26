خسر رجل من ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة، 152 كلجم من وزنه، في مدة استغرقت نحو عامين.

ونشر كول بروشاسكا، صورة لجسمه قبل وبعد خسارته الوزن، ويظهر فيها وقد ترهل جلده بشكل صادم بعد فقدان الوزن.

وقال كول على حسابه بـ”تويتر”، إنه خسر نحو 152 كلجم من وزنه، ومعظم الناس لم تكن مؤمنة به لكنه يؤمن بنفسه، ولا يريد أن يموت صغيرا بسبب وزنه الزائد.

ولفت إلى أنه واظب على اتباع حمية غذائية صحية وممارسة الرياضة بشكل يومي، وهو أمر لاقى إعجاب كثيرين من الذين أشادوا بخطوته التي ستعد مصدر إلهام.