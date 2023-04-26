أظهرت دراسة جديدة أن انقطاع النفس الانسدادي النومي مرتبط بالتدهور المعرفي.

وشرحت “مؤسسة الرئة” البريطانية، التي قدمت إحصاءات عن انقطاع التنفس أثناء النوم، طبيعة الحالة، وقالت :” أن انقطاع النفس الانسدادي النومي obstructive sleep apnea (OSA) هو حالة تنفسية مرتبطة بالنوم”.

وتؤدي الحالة إلى توقف مؤقت متكرر للتنفس بسبب ضيق أو إغلاق مجرى الهواء العلوي أثناء النوم.

وأضافت المنظمة الخيرية :” أن الأعراض الأساسية لانقطاع النفس الانسدادي النومي تشمل النعاس المفرط أثناء النهار والشخير”.

وتضمن مشروع البحث 27 رجلا، تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عاما، لديهم تشخيص جديد لانقطاع النفس الانسدادي النومي الخفيف إلى الحاد – ولم يصاحبهم أي مرض.

وقالت إيفانا روزنزويغ، طبيبة الأمراض النفسية والعصبية، من “كينغز كوليدج لندن”، أن الرجال الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي يظهرون ضعفا في الأداء التنفيذي والذاكرة المكانية البصرية وعجزا في اليقظة”.

وأضافت أنه يمكن أن تشمل المشكلات الإضافية “الاهتمام المستمر والسيطرة الحركية والنفسية”.

وتابعت :” أن معظم حالات العجز هذه كانت تُعزى سابقا إلى الاعتلالات المشتركة. أظهرنا، لأول مرة، أن انقطاع النفس الانسدادي النومي يمكن أن يسبب عجزا كبيرا في الإدراك الاجتماعي. ”