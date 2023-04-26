تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تجول أسد صغير في أحد شوارع الكويت، مما أثار الخوف بين المارة دون أن يتسبب في أذى أحد.

وأفاد مصدر أمني بورود بلاغ الى غرفة عمليات وزارة الداخلية عن ظهور حيوان مفترس (شبل أسد) في منطقة صباح الأحمد، مما تسبب بالخوف لدى قاطني المنطقة.

وقالت مصادر صحفية:” أنه فور ورود البلاغ توجهت دوريات النجدة والأمن العام والمرور إلى موقع البلاغ.”

وتفاجأوا بوجود الأسد الصغير الذي كان في لحظة هيجان تام وينتقل بين الشوارع والمنازل باعثًا الخوف بين أبناء المنطقة.

والجدير بالذكر أن رجال الداخلية يبحثون عن مالك الأسد، لأنه قانونيًا يمنع تربية الحيوانات المفترسة أو وجودها مع الأفراد.