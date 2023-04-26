عبرت سيدة عربية فور أن وطأت قدميها أرض المملكة ضمن عملية الإجلاء من السودان عن سعادتها بالوصول إلى المملكة.

وذكرت السيدة أنها كانت تتمنى أداء العمرة إلا أن مرض زوجها جعلها لا تتمكن من ذلك لكن أمنيتها تحققت بعدما قامت المملكة بإجلائها من السودان، وفقا لقناة الإخبارية.

وعبرت السيدة عن فرحتها وقال:”أنا جاية عالسعودية.. هنيا لي يا هنيا لي”، مؤكدة أن شعب المملكة أهل الكرم والجود.