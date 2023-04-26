سجلت رحلة الطائرة التي انطلقت من مطار “نيوآرك” في نيويورك إلى تل أبيب واقعة غريبة دفعت طاقم الطائرة إلى قطع الرحلة والعودة إلى المطار وذلك بعد 3 ساعات فقط من إقلاعها.

وحدث ذلك عندما أراد راكب استخدام الحمام، وأثناء انتظاره قرر أن يجلس في مقعد الطاقم لحين استخدام الحمام، وعندما رفض الطاقم ذلك أصر الراكب على ما يفعله ورفض النهوض.

وانتهى الموقف بعودة الطائرة إلى المطار، وتم نقل الراكب إلى خارج الطائرة، وبعد ذلك تم إقلاع جميع الركاب الباقين من الرحلة التي أعيد تحديد موعدها مساء يوم الأحد الماضي.