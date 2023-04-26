قال مهاجم نادي روما الإيطالي لكرة القدم، الأرجنتيني باولو ديبالا، إنه أخبر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، أنه كان يكرهه عندما كان طفلا.

ولفت إلى أنه عندما كان صغيرا كان يحب ميسي، وعندما انضم لفريق رونالدو وجلس في إحدى المرات أمامه على متن طائرة أخبره أنه يكرهه عندما كان طفلا.

وأضاف أن رونالدو قابل ذلك بالضحك، لافتا إلى أنه قضى مع رونالدو سنوات رائعة عندما كانا معا في صفوف فريق نادي يوفنتوس.

يذكر أن ديبالا لعب بجوار رونالدو لمدة 3 سنوات في صفوف فريق يوفنتوس، ثم غادر إلى مانشستر يونايتد في عام 2021، وبعدها رحل إلى روما صيف 2022.