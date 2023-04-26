ظهرت مجندة من حرس الحدود، اليوم الأربعاء،بينما تساند سيدة من فريق بعثة الأمم المتحدة عندها وصولها على متن سفينة إجلاء فرنسية إلى ميناء جدة الإسلامي.

وكان ثالث موكب إجلاء بحري قد وصل صباح اليوم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادما من بورتسودان، بعد رحلة استغرقت نحو 8 ساعات.

واستقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، ركاب أكبر عملية إجلاء حتى الآن من السودان.