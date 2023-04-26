شهدت الخرج اليوم الأربعاء هطول أمطار غزيرة قوية، وذلك بالتزامن مع توقعات المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وكان المركز توقع هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.