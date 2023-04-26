انتقد الناقد الرياضي، عبد العزيز المريسل، قرار إدارة نادي النصر، بإقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، رودي جارسيا.

وقال “المريسل” على حسابه بموقع “تويتر”:”لازلت غير مستوعب ما حدث ..فجأة و بقدرة قادر تحول العمل و التنظيم و الإنضباط التكتيكي حتى لو كانت هناك بعض الاخطاء الفنية لفوضى و لا مبالاة لو دفع كارهي النصر مال قارون ليتحقق كل ذلك لن يتحقق لكنه تحقق بسبب قرار إقالة جارسيا قرار أصنفه بأنه أكبر كارثة في تاريخ النصر”.

وتابع :” أفضل حل و قد ناديت به منذ نهاية مباراة الهلال التي أثبتت أن جارسيا هو الصح رغم بعض أخطائه هي عودة جارسيا، أعرف أن ذلك صعب لكني أراه أفضل حل الأن، لازال بالإمكان تخفيف المصيبة اعيدوا جارسيا ..اعيدوا جارسيا ..اعيدوا جارسيا قبل أن ينهي الفريق موسمه في ترتيب كارثي بالدوري”.

يذكر أن إدارة نادي النصر أنهى العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا.