أقدم شاب ثلاثيني في محافظة الفيوم بمصر على قتل صبي بطريقة مروعة بعدما حاول سرقة التوكتوك الخاص به والاستيلاء على الايراد اليومي له

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت حل لغز مقتل الصبي وسرقة التوكتوك الخاص به، وهو الذي عُثر على جثته بعد تغيبه مذبوحا ومُلقى في شوال، في بحر الجعافرة بمركز إطسا.

وتوصلت تحريات المباحث أن وراء الجريمة شاب ثلاثيني وأدلى بأقواله واعترافاته كاملة بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه كان يمر بأزمة مالية وشاهد المجني عليه.

وقال في اعترافاته أن الشيطان لعب برأسه لاستدراجه وسرقة إيراد اليوم من عمله على التوك توك وأخذ المركبة وباعها في القاهرة أو داوم العمل عليها في مدينة 6 أكتوبر، إلا أنه أثناء الاعتداء بالضرب على المجني عليه ومحاولته تخويفه لترك التوك توك قاومه الصبي ما جعله يشرع في قتله وتخلص من جثته في أحد المصارف المائية.

كما كشف قاتل الصبي عن مفاجأة جديدة خلال التحقيق معه حول قتل الصبي حيث اعترف بأنه قتل أيضا شريكه الذي يبلغ من العمر 38 عاما، وقطع جثته، ووضعها داخل جوال وألقاها في مياه بحر يوسف، بعدما وضع على جثته ماء نار (أسيداً) لإخفاء معالم الجريمة.