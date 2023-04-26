أوضح الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم تقبيل رأس المرأة الكبيرة في السن.

وقال “الفوزان” إنه الرجل لا يجوز له تقبيل رأس المرأة الكبيرة في السن طالما أنه ليس من محارمهما، وذلك خلال مشاركته في برنامج “فتاوى”.

وأضاف أن الفرد إذا لم يكن المحارم فيمكنه فقط السلام على المرأة دون تقبيل أو مصافحة.