حرص شاب على تجهيز جلسة له في البرّ بطريقة احترافية ، مستخدما وسائل بسيطة تساعده في الاستمتاع برحلته البرية.

وأظهر مقطع فيديو شاب قام بنهل الرمال وتجميعها بطريقة مستقيمة ، ثم فرش سجاد ووضع منضدة فوقها، ووضع حطب على الأرض التي قام بتستطيحها واشعله لإعداد المشروبات الساخنة.

يذكر أن بعض الشباب يحركهم هوى البر وعشق الكشتة والهرب من صخب المدينة، والتمتع بالطبيعة الخلابة وحياتها البدائية.