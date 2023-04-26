قال قائد فرقاطة “الملك الجبيل” العقيد بحري ركن عبد الله الزهراني أن الرحلة إلى بورتسودان تستغرق نحو 10 ساعات

وأضاف قائد فرقاطة “الملك الجبيل” : أن هذه العملية الثانية للسفينة بعد عمليتها الأولى التي أجلت 50 شخصا ، بحسب الإخبارية

يجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل بتوجيهات من القيادة الرشيدة جهودها في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.