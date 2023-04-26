قال قائد فرقاطة “الملك الجبيل” العقيد بحري ركن عبد الله الزهراني أن الرحلة إلى بورتسودان تستغرق نحو 10 ساعات
وأضاف قائد فرقاطة “الملك الجبيل” : أن هذه العملية الثانية للسفينة بعد عمليتها الأولى التي أجلت 50 شخصا ، بحسب الإخبارية
يجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل بتوجيهات من القيادة الرشيدة جهودها في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.
فيديو | قائد فرقاطة "جلالة الملك الجبيل" العقيد بحري ركن عبد الله الزهراني لـ #الإخبارية: قرابة 10 ساعات تستغرقها الرحلة إلى "بورتسودان".. وهذه العملية الثانية للسفينة بعد عمليتها الأولى التي أجلت 50 شخصا #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/ns8cyDwmzY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023
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