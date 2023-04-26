أوضح تسجيل صوتي لأحمد هارون، الوزير في الحكومة السودانية السابقة والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خروجه من سجن كوبر.

وقال هارون، إنه غادر مع عدد من شخصيات النظام السابق، لم يذكر أسماءهم، سجن كوبر بالخرطوم بعد الفوضى التي عصفت بالمنشأة يوم الأحد.

وبين هارون في الرسالة الصوتية أنه وشخصيات أخرى قرروا مغادرة السجن بمساعدة حراس السجن والقوات المسلحة، وتم نقلهم إلى مكان آمن، مضيفا إنه سيسلم نفسه إلى السلطات عندما يعود الوضع إلى طبيعته.

وكانت أنباء غير مؤكدة أوضحت أن الرئيس السابق البشير كان من بين السجناء المفرج عنهم من سجن كوبر، لكن المكتب الإعلامي للشرطة السودانية أكد أنه لا يزال رهن الاحتجاز.