رأى الإعلامي النصراوي عادل بن عبدالمحسن الملحم، أن رئيس النصر مسلي آل معمر لم يقدم شيء يذكر هذا الموسم.

وقال الملحم: “من وجهة نظري وبالمختصر المفيد. مسلي اجتهد وحاول ورغم كل الامكانات التي وفرت له حتى الان لم يقدم شي يذكر”.

وأضاف: “النجاح مرهون بالنتائج والإنجازات، وإدارة مسلي على وشك الانتهاء من الموسم الثاني والنتيجة مخيبة للامال”.

وتابع: “مجددا، أنا مثل غيري نرى بأن النصر يستحق افضل من ما هو عليه الان وسلامتكم”.

وأشار إلى أنه في هذا الموسم أشاد بالتعاقد مع رودي جارسيا، وألفارو، وأوسبينا، وقبلهم تاليسكا وكريستيانو رونالدو، مضيفا: “في المقابل انتقدت في إصراره على عدم تغيير بيتي وماشا الغير مفيدين والتعاقد مع حارس اجنبي لم نشاهده إلا في مباراة واحده وحرمان النصر من خانة بديله هو في امس الحاجة لها”.