كشف مهاجم الوحدة ديفيد بوجويل، كواليس غضب لاعب النصر كريستيانو رونالدةو خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال بوجويل: “بعد نهاية المباراة أخبرت كريستيانو رونالدو أنني معجب كبير وطلبت منه قميصه، لكنه صافح يدي دون أن ينظر في عيني، و كنت حزينًا “.

وأضاف: “في مباراتنا مع النصر كان كريستيانو رونالدو منزعجا، ويـصرخ على زملائه في الفريق”.

وكان رونالدو قد خفق في هز شباك نادي الوحدة على الرغم من كثافة الفرص التي سنحت للنصر، ليخسر الفريق بنتيجة 1-0، ويخرج من كأس الملك.