وصول 203 من رعايا عدة دول على متن سفينة “جلالة الملك أبها” بعد أن تم إجلائهم من السودان.

وجاء على متن السفينة مساء اليوم إلى جدة خمسة مواطنين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم 198 شخصاً، وفقا لقناة “الإخبارية”.

ويأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من السودان.