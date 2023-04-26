كشفت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء عن حصيلة القتال بين الجيش والدعم السريع، مبينة أنه أن عدد قتلى ارتفع إلى 512 والإصابات 4193 حتى يوم أمس.

وأوضحت الوزارة إن ولاية الخرطوم وحدها شهدت 169 حالة وفاة، و2403 إصابات خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع قادة الطرفين للمطالبة بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز، وذلك لتسهيل حركة الكوادر والأطباء وعمليات الإمداد.

وأكدت أن الخدمات الصحية في البلاد “مستقرة نسبياً”، وأن بعض المستشفيات عادت للخدمة بعد توقف، مضيفةً أنه تم التنسيق للإمداد الدوائي ومكافحة الأمراض من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة في البلاد.