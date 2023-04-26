أعلنت جامعتي الأمير سطام بن عبدالعزيز ونجران تعليق الدراسة الحضورية في المقرات الرئيسية لتكون عن بعد غداً الخميس
وقالت جامعة الأمير سطام عبر حسابها على تويتر”بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد ، وحفاظاً على سلامة طلابها وطالباتها ، تعلن جامعةالأمير سطام بن عبدالعزيز عن تحويل الدراسة في المقر الرئيس وفي جميع فروع الجامعة ، لتكون عن بُعد ليوم غدٍ الخميس ٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ”
وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي : “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة، ليوم الخميس 7 شوال 1444هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر البلاك بورد”
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