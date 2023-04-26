أعلنت جامعتي الأمير سطام بن عبدالعزيز ونجران تعليق الدراسة الحضورية في المقرات الرئيسية لتكون عن بعد غداً الخميس

وقالت جامعة الأمير سطام عبر حسابها على تويتر”‏بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد ، وحفاظاً على سلامة طلابها وطالباتها ، تعلن ‎جامعةالأمير سطام بن عبدالعزيز عن تحويل الدراسة في المقر الرئيس وفي جميع فروع الجامعة ، لتكون عن بُعد ليوم غدٍ الخميس ٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ”

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي : “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن ‎جامعة نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة، ليوم الخميس 7 شوال 1444هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر البلاك بورد”