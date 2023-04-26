أكد الجيش السوداني، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا تفاوض مع المتمردين في جنوب السودان أو دولة أخرى في الوقت الحالي.

وأضاف الجيش السوداني أن “المعركة الآن لحسم تفلتات ميليشيا الدعم السريع ودحرها من الخرطوم”، بحسب العربية.

وشدد على أن “قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان لن يسافر لدولة أخرى حالياً للقاء قائد التمرد”.

وكان وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد لرئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، موافقته على لقاء قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو خارج الخرطوم.