أكد الكاتب السياسي خالد النزر، أن عملية النقل من ميناء بورتسودان للعالقين في السودان تستغرق ما يقارب 20 ساعة.

وقال النزر: “هو ما قامت به المملكة من خلال تسخير سفنها العسكرية لنقل المدنيين من السودان، قمة الإنسانية”.

وأضاف: “الموضوع ليس بهذه السهولة، والمملكة ليست مجبورة على القيام بهذا الدور”.

وتواصل المملكة عملياتها الإنسانية لإجلاء رعاياها ومواطني كثير من دول العالم من السودان، بعد تفجر الأوضاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية، ومقتل وإصابة مئات حتى الآن.