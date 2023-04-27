دارت الشكوك حول مشاركة الكوري الجنوبي جانج هيون، مدافع فريق الهلال، في مواجهة فريق الهلال أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي، بعد غدٍ.

فيما لم تكتمل جاهزية هيون، وما زال يشعر بآلام في مفصل القدم، تعرض لها في مباراة الاتحاد الماضية، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأحد الماضي، التي انتهت بفوز فريقه 1ـ0، وفق الرياضية.

وأظهر التشخيص الأولي إصابته في المفصل دون تحديد نوعها بشكل دقيق، في وقت ستتضح الرؤية حول الإصابة بصورة أكبر قبل تدريبات اليوم، ومدى جاهزيته للنهائي القاري الكبير.