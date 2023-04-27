يستعد نادي الهلال لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وحول أبرز أرقام الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا قبل الوصول إلى المباراة النهائية؛ خاض الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني، رامون دياز، 9 مباريات قبل وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز 7 مرات، بينما تعادل مرة واحدة، وخسر مثلها، وسجل الفريق 22 هدفًا، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

ويعد هداف الهلال في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا هو النيجيري أوديون إيغالو برصيد 7 أهداف، يليه المالي موسى مايغا وسالم الدوسري، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وشارك 27 لاعبًا خلال مشواره الحالي في دوري أبطال آسيا، ويُعد الحارس، عبد الله المعيوف، هو الأكثر مشاركة مع الهلال في المسابقة القارية بـ720 دقيقة، يليه قائد الفريق، سلمان الفرج، بـ665 دقيقة، ثم لاعب الوسط محمد كنو بـ657 دقيقة، وفي المرتبة الرابعة سالم الدوسري بـ627 دقيقة.

كما يعد هداف الهلال في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا هو النيجيري أوديون إيغالو برصيد 7 أهداف، يليه المالي موسى مايغا والسعودي سالم الدوسري، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وشارك الهلال 27 لاعبًا خلال مشواره الحالي في دوري أبطال آسيا، ويُعد الحارس، عبد الله المعيوف، هو الأكثر مشاركة مع الهلال في المسابقة القارية بـ720 دقيقة، يليه قائد الفريق، سلمان الفرج، بـ665 دقيقة، ثم لاعب الوسط محمد كنو بـ657 دقيقة، وفي المرتبة الرابعة سالم الدوسري بـ627 دقيقة.

وعلى الجانب الآخر، لعب أوراوا تحت قيادة مدربه البولندي، ماتشي سكورزا، 9 مباريات قبل وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، مُحققًا الانتصار في 7 مواجهات، فيما تعادل مرة واحدة، وخسر مثلها، وأحرز الفريق 31 هدفًا، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

واعتلى لاعب الوسط الياباني، يوسوك ماتسو، صدارة هدافي فريقه برصيد 6 أهداف، يليه الجناح السويدي، ديفيد موبيرغ كارلسون، برصيد 5 أهداف، ثم المهاجم الدنماركي، كاسبر جونكر، بـ4 أهداف.

وأشرك فريق “الماسات الحمراء” 27 لاعبًا خلال مشواره الحالي في دوري أبطال آسيا، ويُعتبر المدافع الدنماركي ألكسندر تشولز هو الأكثر مشاركة بـ706 دقيقة، ثم المدافع الياباني تاكويا إيوانامي بـ704 دقيقة، يليه مواطنه كين إيواوا بـ550 دقيقة، ثم الظهير الأيمن الياباني هيروكي ساكاي بـ528 دقيقة.