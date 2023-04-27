وضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط تقديم القوائم المالية للشركات وفقا لنظام الشركات.

وقال الهيئة ” الشركات بأنواعها ملزمة بتقديم قوائم مالية معتمدة وفق نظام الشركات، وعند عدم إعدادها لأي سبب كان يتم تقديم الإقرار وفقاً لحالة النشاط و إرفاق مستند يدعم البيانات المقدمة”.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال مغرد قال فيه “هل يجوز قيام الشركه برفع إقرار الزكاة بدون ميزانية إذا كانت الشركة صغيرة وإيرادتها لا تتجاوز ٣٠٠ ألف ريال”.