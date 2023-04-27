كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن المفاهيم الخاطئة حول لقاحات الأطفال.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى أن المفاهيم تشمل بعض الأمراض التي تُستخدم لها اللقاحات بدأت بالفعل في الاختفاء قبل إدخال اللقاحات، موضحة أن الدراسات والتقارير أثبتت إمكانية عودة الأمراض في حال إيقاف استخدام لقاحاتها.

ولفتت إلى أن تلك المفاهيم تشمل أيضاً أن إعطاء لقاحات لأمراض متعددة في الوقت ذاته يزيد من خطر الأعراض الجانبية والتأثير على الجهاز المناعي، مبينة أن الدراسات العلمية تشير إلى أن إعطاء أكثر من لقاح في نفس الوقت لا يسبب ذلك.

وتابعت أن بعض الأخبار تشير إلى وجود تقارير تثبت عدم فاعلية هذه اللقاحات وإمكانية ظهور المرض لدى الأطفال المطعمين، مشيرة إلى أن حدوث مثل هذه الحالات يكون محدوداً جداً، حيث لا تزيد فرصة ظهور المرض لديهم على 1-2%.