أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن.

اوقالت مدينة الملك سلمان للطاقة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

مشرف مرافق (Soft Services).

أخصائي الامتثال التنظيمي.

مهندس اخصائي كهربائي (حماية).

فني كهربائي.

أخصائي المشتريات.

محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.

أخصائي اكتساب المواهب.

محلل أنظمة.

مشرف عقارات (Soft Services).

مدير مالي.

هندسة الأتمتة.

محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.

محلل أعمال.

أخصائي مهندس كهرباء.

رئيس قسم الأمن الصناعي.

محلل مالي.

محاسب.

محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.

ضابط علاقات الموظفين.

مشرف عقارات (Soft Services).

وأضافت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي هنا