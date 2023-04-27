قال الناقد الرياضي سعود الصرامي، إن هناك اتهامات سابقة أن الهلال هو النادي المدلل ونادي اللجان والتحكيم.

وقال سعود الصرامي خلال حديثه على برنامج الديوانية المُذاع على قناة الرياضية: هذا الموسم الهلال لعب ثلاث نهائيات وهو موقوف عن التسجيل.