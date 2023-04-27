قال الناقد الرياضي سعود الصرامي، إن هناك اتهامات سابقة أن الهلال هو النادي المدلل ونادي اللجان والتحكيم.
وقال سعود الصرامي خلال حديثه على برنامج الديوانية المُذاع على قناة الرياضية: هذا الموسم الهلال لعب ثلاث نهائيات وهو موقوف عن التسجيل.
#سعود_الصرامي | @L9arami
كانت هناك اتهامات سابقة أن الهلال هو النادي المدلل ونادي اللجان والتحكيم، هذا الموسم الهلال لعب ثلاث نهائيات وهو موقوف عن التسجيل
#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/INl03s3AfU
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 26, 2023
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