قال أستاذ العقاقير الدكتور جابر القحطاني إن الأفوكادو من الثمار الجيدة ، حيث يعد منجمًا للبوتاسيوم والمغنسيوم والفوسفور وفيتامين E ، B ، A ، C ، ومن الأفضل أن يعمـل عصير من الأفوكادو مـع الطماطم ؛ أي عصير كوكتيل.

وأشار جابر القحطاني: الطريقة أن تؤخـذ حبة أفوكادو ، وتقشـر ثم تقطع ، وتوضع في الخلاط ، ثم يضاف إليها 4 حبات طماطم متوسطة الحجم بعـد غسلها وتقطيعها ، ثم تطحن في الفرامة لمدة 20 دقيقة من أجل الحصول على عصير متجانس.

وأوضح: أضيفوا إلى هذا العصير المتجانس نصف ليمونة وفص ثوم وقرن فلفل حار مفروم وأربعة مكعبات من الثلج ، واخلطوا المزيج لعدة ثوان بالخلاط ، ويشرب هذا العصير طازجا، مشيرا إلى أن هـذا العصير مفيد للمعدة والأمعاء ، ويصلح للأشخاص الناقهين ، وهو يساعد في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية ويعتبر مضاد قوي للأكسدة.