تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫14366 مقابل الريال الواحد 0٫24133
الدولار: 3٫75128 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02151 مقابل الريال الواحد 0٫97895
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73725
دينار أردني:5٫28802 مقابل الريال الواحد 0٫18911
دينار كويتي: 12٫25058 مقابل الريال الواحد 0٫08163
دينار بحريني:9٫95068 مقابل الريال الواحد 0٫10050
الريال القطري:1٫03029 مقابل الريال الواحد 0٫97060
الدرهم المغربي:0٫37268 مقابل الريال الواحد 2٫68578
الجنيه المصري: 0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25287
التعليقات
اترك تعليقاً