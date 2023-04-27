كشفت شركة طيران الرياض، عن توفر أكثر من 25 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، في مختلف التخصصات، بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مساعد تنفيذي.
(Executive Assistant)
2- مدير التأهيل الوظيفي.
(MANAGER – ONBOARDING)
3- مدير-المكافآت والأداء.
(MANAGER – REWARDS & PERFORMANCE)
4- نائب الرئيس-رعاية الموظفين.
(VICE PRESIDENT – PEOPLE CARE)
5- مدير أول مكتب إدارة المشاريع-الشركات.
(SENIOR MANAGER PMO – CORPORATE)
6- مدير أول مكتب إدارة المشاريع.
(SENIOR MANAGER PMO – COMMERCIAL AND GUEST EXPERIENCE)، وغيرها .
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الرسمي .
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