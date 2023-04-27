كشفت شركة طيران الرياض، عن توفر أكثر من 25 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، في مختلف التخصصات، بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مساعد تنفيذي.

‏(Executive Assistant)

2- مدير التأهيل الوظيفي.

‏(MANAGER – ONBOARDING)

3- مدير-المكافآت والأداء.

‏(MANAGER – REWARDS & PERFORMANCE)

4- نائب الرئيس-رعاية الموظفين.

‏(VICE PRESIDENT – PEOPLE CARE)

5- مدير أول مكتب إدارة المشاريع-الشركات.

‏(SENIOR MANAGER PMO – CORPORATE)

6- مدير أول مكتب إدارة المشاريع.

‏(SENIOR MANAGER PMO – COMMERCIAL AND GUEST EXPERIENCE)، وغيرها .

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الرسمي .