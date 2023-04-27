أكد المحلل السياسي سعيد القاضي أن المملكة لا تستغل الأزمات بل هي داعية للسلام والاستقرار في مختلف الدول منذ الأزل
وقال القاضي :” المملكة منذ الأزل وهي داعية للسلام والاستقرار في مختلف البلدان وتحمل دعوة إلى تحكيم العقل والمنطق للأخوة في السودان”
وأضاف ” المملكة لاتستغل الأزمات بل تكون كإطفائي يطفئ الحرائق وتسهم في تنمية الدول التي تواجه نكبات وأزمات”
فيديو | المحلل السياسي سعيد القاضي: المملكة لا تستغل الأزمات بل هي داعية للسلام والاستقرار في مختلف الدول منذ الأزل #عين_الخامسة #الإخبارية pic.twitter.com/prbFyizkPB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023
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