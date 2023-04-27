أكد المحلل السياسي سعيد القاضي أن المملكة لا تستغل الأزمات بل هي داعية للسلام والاستقرار في مختلف الدول منذ الأزل

وقال القاضي :” المملكة منذ الأزل وهي داعية للسلام والاستقرار في مختلف البلدان وتحمل دعوة إلى تحكيم العقل والمنطق للأخوة في السودان”

وأضاف ” المملكة لاتستغل الأزمات بل تكون كإطفائي يطفئ الحرائق وتسهم في تنمية الدول التي تواجه نكبات وأزمات”