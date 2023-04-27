انتشلت فرق الدفاع المدني ⁧‫بعسير‬⁩ شخصًا جرفه السيل في أحد أودية بيشة، وذلك بمشاركة الفرق التطوعية والجهات ذات العلاقة.

ودعت الفرق عبر موقعها الرسمي بتويتر إلى أخد الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود.