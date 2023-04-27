كشفت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات – للعمل بفروع الهيئة في (جدة، الرياض، الدمام).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير المكتب التنفيذي.
‏(Executive Office Director)
2- محلل أول التخطيط الاستراتيجي.
‏(Strategic Planning Sr. Analyst)
3- محاسب.
‏(Accountant)

4- قائد فريق الترخيص.
‏(Licensing Team Leader)
5- مدير الفرع الشرقي.
‏(Eastern Branch Manager)
6- مدير الفرع الغربي.
‏(Western Branch Manager)

7- مدير خدمات المعلومات.
‏(Information Services Director)
8- رئيس فريق العقود (المشتريات)، وغيرها .

وأفادت الشركة بأن التقديم متاح الآن من خلال موقعها الرسمي .

 