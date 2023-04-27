كشفت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات – للعمل بفروع الهيئة في (جدة، الرياض، الدمام).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مدير المكتب التنفيذي.
(Executive Office Director)
2- محلل أول التخطيط الاستراتيجي.
(Strategic Planning Sr. Analyst)
3- محاسب.
(Accountant)
4- قائد فريق الترخيص.
(Licensing Team Leader)
5- مدير الفرع الشرقي.
(Eastern Branch Manager)
6- مدير الفرع الغربي.
(Western Branch Manager)
7- مدير خدمات المعلومات.
(Information Services Director)
8- رئيس فريق العقود (المشتريات)، وغيرها .
وأفادت الشركة بأن التقديم متاح الآن من خلال موقعها الرسمي .
التعليقات
اترك تعليقاً