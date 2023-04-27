أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني أن إدارة النصر تفتقد للخبرة الكافية، لافتاً إلى أن الهلال لعب أمام النصر تمرينا وليس مباراة

وقال الشمراني :” البطولات ربما يذهب جُلها إلى النصر عطفاً عن استقطابات وتفاؤل كبير كان يعم أداء الفريق والمدرج والإدارة ولكن للأسف في النهاية ظهرت قلة الخبرة”

وأضاف الشمراني : “ليالي العيد تبان من عصاريها” والنصر بقيادة مسلي خرج من جميع البطولات

وتابع ” مستقبلاً يجب أن يدار النصر بطريقة مختلفة عن اليوم، النصر بهذه النجوم لا يمكن يديروا رئيس نادي أو مدرب وكذلك مدير فريق أجنبي فيجب أن يكون هناك إدارة فنية متخصصة”