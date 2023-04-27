أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني أن إدارة النصر تفتقد للخبرة الكافية، لافتاً إلى أن الهلال لعب أمام النصر تمرينا وليس مباراة

وقال الشمراني :” البطولات ربما يذهب جُلها إلى النصر عطفاً عن استقطابات وتفاؤل كبير كان يعم أداء الفريق والمدرج والإدارة ولكن للأسف في النهاية ظهرت قلة الخبرة”

وأضاف الشمراني : “ليالي العيد تبان من عصاريها” والنصر بقيادة مسلي خرج من جميع البطولات

وتابع ” مستقبلاً يجب أن يدار النصر بطريقة مختلفة عن اليوم، النصر بهذه النجوم لا يمكن يديروا رئيس نادي أو مدرب وكذلك مدير فريق أجنبي فيجب أن يكون هناك إدارة فنية متخصصة”

فيديو | الناقد الرياضي أحمد الشمراني: إدارة النصر تفتقد للخبرة الكافية والهلال لعب أمام النصر تمرينا وليس مباراة #المنتصف pic.twitter.com/5s3AgMIjfG — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) April 26, 2023