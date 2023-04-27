أُدرج اسم أسطورة الكرة البرتغالية كصفة جديدة في النسخة البرتغالية من قاموس ميشايلس، إذ أصبحت كلمة “بيليه” الآن كلمة لوصف “الشخص الخارج عن المألوف” أو الأفضل.

وأطلقت مؤسسة بيليه و”سبورت تي.في” في وقت سابق حملة “بيليه في القاموس” لتكريم وتخليد إرث اللاعب في مجالات أخرى إلى جانب الرياضة.

وبعد الوصول إلى أكثر من 100 ألف توقيع، أصبح اسم اللاعب السابق الذي توفي في ديسمبر الماضي، مدرجا الآن في القاموس.

وقال جو فراجا، المدير التنفيذي لمؤسسة بيليه “حملة بيليه في القاموس هي واحدة من أكثر الحملات أصالة التي شاركنا فيها على الإطلاق … يعد اسمه في القاموس جزءا مهما جدا من إرثه الذي سيخلد بيليه إلى الأبد”.