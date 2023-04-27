وثّق مقطع فيديو لمصور‬⁩ ينجو بأعجوبة خلال التقاطه فيديو من انهيار صخرة وقت الأمطار.

وأظهر المقطع المصور بينما كان يلتقط مقطع فيديو للصخرة وهي تتساقط، ليتفاجأ بسرعة سقوطها، حيث أنها كادت أن تقتله.

وبيّن المقطع المشهد المريب الذي نتج عن سقوط الصخرة بينما كان المصور الذي نجا بأعجوبة يلتقط المقطع ولا يعلم ما الذي كان ينتظره لولا العناية الإلهية.

وكان الدفاع المدني قد شدد التحذير على على أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.