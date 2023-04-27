هناك بعض المشاكل التي تواجه السائقين في أثناء قيادتهم للسيارات وأيضًا الأعطال التي غالبًا ما تكون بسبب انتهاء العمر الافتراضي للقطع الميكانيكية والكهربائية في السيارة.

هناك أعطال تسبب رجة أو اهتزاز السيارة أثناء توقفها؛ مثل وجود كسر أو تلف في الكراسي التي تعمل على تثبيت المحرك، وكذلك في حال انسداد فلتر البنزين بالأوساخ والشوائب أو البخاخات، إلى جانب تعطل حساس MAF أو حساس الهواء في السيارة

ويؤدي تلف البواجي أو الكويلات في اهتزاز السيارة وهي واقفة، وكذلك عند انسداد فلتر الهواء بالأتربة والرمال؛ وهو أمر يؤدي إلى عدم انتظام عمل المحرك، أو في حال إصابة ناقل الحركة بالكسر أو التلف، وأيضًا عند وجود مشكلة في برمجة كمبيوتر السيارة أو تسرب المياه إليه، كل تلك الأعطال تؤدي إلى رجة أو اهتزاز السيارة أثناء توقفها.