أوضح المركز الوطني للأرصاد المدن التي سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الخميس، في المملكة.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”:” أن مكة المكرمة سجلت اليوم أعلى درجة حرارة بـ39 درجة مئوية، بينما مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة حيث سجلت 12 درجة مئوية.”

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.