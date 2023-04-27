تمكن المرور السري من رصد وضبط عدة مخالفات مرورية بمحافظة عنيزة، حيث تم رصد مخالفة بشأن تعديل على هيكل المركبة وإحداث ضوضاء، وكانت عقوبتها حجز المركبة.

وأوضح الفيديو الذي نشره الأمن العام عبر الحساب الرسمي على تويتر عدة مخالفات أخرى ، تمثلت في عدم وجود لوحة أمامية، وتظليل المركبة بدرجة تحجب الرؤية، وتعديل على هيكل المركبة من خلال وضع ملصقات وتغيير خط المركبة ووضع كشافات.

كما تم رصد مخالفات مرورية تمثلت في تعديل على هيكل المركبة وإحداث ضوضاء، وعدم اكتمال الأنوار الخلفية للمركبة.

و رصد مخالفة مرورية أخرى تمثلت في الوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن مخالفة أخرى تتعلق بعدم استخدام الأنوار للمركبة أثناء السير ليلًا.