تحدث المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عن أغرب الفتاوى التي مرت عليه.

وقال “المطلق”، في برنامج “القصة باختصار” المُذاع على القناة السعودية: “من الفتاوى: امرأة ترى أن القطرة في العين تُفطّر، وأنا أفتي لها بأنها لا تُفطّر، فردت بأنها تشعر بطعم القطرة في فمها، فسألتها: هل أنتِ تأكلين وتشربين من عينك.”

وأضاف: “من الفتاوى الغريبة أيضًا مجادلة فتاة لي على أن ريق الإنسان الذي بداخل فمه يّفطّر لأنه ماء، فضربت لها مثلاً باجترار العنز وإعادتها مضغ الأكل الموجود بمعدتها فهل نقول إنها تعشّت.”

وأفاد بأن من القضايا الطريفة التي واجته إصرار رجل على أن عقد الزواج محرم في نهار رمضان وأنه يُفسد الصوم، فأخبرته بأن المحرم هو جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان.

وتابع :” أن هناك مرأة عجوز كانت تُهدّده بأنها في ذمته يوم القيامة عندما أفتى لها بجواز فطرها في رمضان بناءً على نصيحة ووصية الطبيب لها. ”

واستطرد : “من أغرب الفتاوى الي مرت علي أيضًا رجل توفي ولده اخوانه قالوا نتبرع بأعضائه، الشايب ما أدري مين سأل وقال له لا تتبرع بالأعضاء، جت بينهم مشكلة وسألوني قال لي الشايب أن الشيخ ابن عثيمين الله يجعله في الجنة يقول حرام.. فقلت له هذا رأي الشيخ ابن عثيمين الله يجعله في الجنة ويجمعنا به في دار كرامته وأنا لا اتفق معه وكثير من العلماء يجيزونه ويقولون هذا صدقة للولد.”