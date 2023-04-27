وصلت صباح اليوم الخميس، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، سفينة الإجلاء السعودية الثامنة ، استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة.
ورست سفينة جلالة الملك “الطائف” بقاعدة الملك فيصل، وعلى متنها رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وتحمل سفينة جلالة الملك “الطائف” على متنها 187 شخصًا من جنسيات متعددة، بعد إجلائهم من السودان.
فيديو | مشاهد من وصول سفينة "جلالة ملك الطائف" إلى قاعدة الملك فيصل في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/ZDWQTLAqUo
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 27, 2023
فيديو | الاستعدادات قبل نزول ركاب سفينة "جلالة ملك الطائف" إلى قاعدة الملك فيصل في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/836dkxMxMT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023
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