عبر مواطنان عن مشاعرهما لدى وصولهما أرض الوطن ضمن عمليات الإجلاء السعودية من السودان.

وقال علي مسلم :” نشكر الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان، كانت رحلتنا ميسرة حيث استقبلونا في السفارة ومنها ذهبنا إلى فندق وكل ذلك على حساب الدولة ثم من الفندق إلى الباخرة حيث كانت جميع الخدمات ممتازة

. فإنني أشعر بالفرح والسعادة لوصولي أرض الوطن بأمان ”

فيما أضاف سعد محمد :” نسأل الله أن يوفق الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ويحفظهم في الدارين فقد رسموا الفرحة والبسمة على الكبير والصغير “.