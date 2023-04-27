عبر مواطنان عن مشاعرهما لدى وصولهما أرض الوطن ضمن عمليات الإجلاء السعودية من السودان.
وقال علي مسلم :” نشكر الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان، كانت رحلتنا ميسرة حيث استقبلونا في السفارة ومنها ذهبنا إلى فندق وكل ذلك على حساب الدولة ثم من الفندق إلى الباخرة حيث كانت جميع الخدمات ممتازة
. فإنني أشعر بالفرح والسعادة لوصولي أرض الوطن بأمان ”
فيما أضاف سعد محمد :” نسأل الله أن يوفق الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ويحفظهم في الدارين فقد رسموا الفرحة والبسمة على الكبير والصغير “.
فيديو | "البسمة والفرحة على الكبير والصغير"
مواطنان سعوديان يعبران عن مشاعرهما لدى وصولهما أرض الوطن #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/oWBGQN05ee
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023
نسأل الله أن يوفق الله خادم الحرمين الشريفين
وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ويحفظهم في الدارين
فقد رسموا الفرحة والبسمة على الكبير والصغير