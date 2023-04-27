حددت وكالة الأحوال المدنية، الضوابط التي يجب الالتزام بها عند تعديل المهنة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.

وأفادت الوكالة بأ تعديل المهنة للمستفيد، يتم بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها؛ وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند؛ على أن تتولى الجهة التعديلَ متى ما كان الرابط متاحًا.

وأشارت إلى أن ضوابط التعديل تشمل: أن يُكتب في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان المستفيد خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، كما يُكتب في حقل المهنة موظف أهلي إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

وتابعت ” يُكتب في حقل المهنة متقاعد لمن انتهت خدماته بالتقاعد، ومتسبب لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد، كما يكون التعديل من (طالب- طالبة) إلى (متسبب- ربة منزل) بموجب إقرار بذلك، ويوضع (تاجر- تاجرة) لمن كان يحمل سجلًّا تجاريًّا و(رجل أعمال- سيدة أعمال) لمن كان يحمل 3 سجلات تجارية أو أكثر مختلفة النشاط وسارية المفعول.