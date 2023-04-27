أكد استشاري طب الأسرة وليد البديوي، أن تناول الدهون يُبطئ عملية الهضم، ونصح بالإكثار من السوائل لتجنب الجفاف.

وقال البديوي خلال لقائة على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية:” أن أبطأ الأشياء في عملية الهضم هي الدهون “، لافتًا أن تجاوز القدرة على الأكل يؤدي إلى عسر الهضم.

وأضاف:” أنه لا بأس من المشروبات الغازية مع الأكل ولكن بكميات معقولة .”

وأفاد بأنه في حال شعور الشخص بصعوبة في عملية الهضم يجب تجنب الكحول، لافتًا إلى أن توقيت الرياضة والمشي يجب أن يكون من ساعة إلى ساعتين