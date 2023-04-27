تواصل المملكة إجلاء رعاياها ورعايا بعض الدول من السودان، وذلك في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووثق مقطع فيديو رائع لامرأة تدعوا للمملكة فور وصولها على متن سفينة الإجلاء الـ 8 إلى قاعدة الملك عبدالله قائلة :”البركة فيكم.. يارب احفظ قادة المملكة وشعبها .”

وأظهر المقطع المرأة وهي تجلس على كرسي متحرك ويقوم بمساعدتها مجموعة من منسوبي وزارة الدفاع، بينما تدعو من قلبها إلى المملكة وملكها وشعبها .

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت الاثنين الماضي أن المملكة أجلت 356 شخصًا من 26 جنسية من السودان منذ بداية عمليات الإجلاء، في الوقت الذي صرحت فيه الدول بصعوبة إجلاء مواطنيها من السودان بينما المملكة سخرت إمكاناتها لإجلاء مواطنيها ومواطني الدول الشقيقة والصديقة.