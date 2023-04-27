يعد من أبرز أحد أسباب تنمل اليدين الاختيار غير الموفق للوسادة، أو وضعية نوم غير صحيحة.

وقال الأطباء :”أن سبب تنمل اليد في الليل وضعية نوم غير مريحة- أو النوم على وسادة غير مناسبة، كما أن النوم على أحد الجانبين، غالبا ما يسبب تنمل الذراع؛ لذلك يجب اختيار وسادة يكون ارتفاعها مساويا للمسافة من الكتف إلى الرأس من أجل الحفاظ على خط فسيولوجي مساوٍ تماما لخط العمود الفقري.”

وأفاد الأطباء بأن سبب تنمل اليدين أحيانًا يعد مرضا خطيرا مثل متلازمة العضلة وتقع هذه العضلة حول العمود الفقري العنقي، وهي مسؤولة عن حركة الرأس.

ويمكن أن تتشنج هذه العضلة نتيجة تكرر حركة مفاجئة غير معتادة، أو وضعية جلوس والنظر في اتجاه واحد خلال فترة طويلة.

ولفت الأطباء إلى أن السبب الآخر لتنمل اليدين قد يكون متلازمة النفق الرسغي، ويقع هذا النفق في الرسغ وتمر عبره الأوعية الدموية والأعصاب إلى الأصابع وعضلات مشط اليد.