هناك طرق طبيعية لتبييض الأسنان بعيداً عن استخدام معاجين الأسنان باهظة الثمن وذلك من خلال تضمين الفواكه التالية في نظامك الغذائي.

الفراولة

وفقا لدراسة نشرت على NCBI ، تحتوي الفراولة على حمض الماليك، ويعتقد أن هذا الحمض له خصائص تبييض، والتي يمكن أن تساعد في تفتيح البلاك على الأسنان.

البطيخ

يحتوي البطيخ على حمض الماليك أكثر من الفراولة.

يعمل هذا العنصر على زيادة إفراز اللعاب وإزالة الترسبات العالقة على الأسنان.

يُعتقد أن القوام الليفي للبطيخ يعمل على فرك الأسنان، وبالتالي إزالة البقع.

الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم محلل للبروتين يسمى بروميلين، والذي يعمل على تكسير الطبقة الصفراء للأسنان.

البابايا

البابايا هي أيضًا فاكهة رائعة للأسنان تحتوي على إنزيم محلل للبروتين مثل الأناناس.

يسمى الإنزيم الموجود في البابايا غرااءً، ويزيل البروتين الذي يتلف الأسنان.

التفاح

يعمل كمنظف طبيعي للأسنان عن طريق زيادة إنتاج اللعاب ويقتل البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

كما يعمل التفاح المقرمش على تنظيف الأسنان.

البرتقال

يمكن أن يؤدي تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال إلى إفراز المزيد من اللعاب في الفم، ما يساعد على تنظيف الأسنان بشكل طبيعي.