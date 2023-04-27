علق الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال على أحد الأشخاص توقع بأن الهلال سيخسر بلا شك، وأن اوراوا فريق ليس بالسهل .

وكان أحد المتابعين لبرنامج “أكشن مع وليد”، وجه تعليقًا لوليد الفراج توقع فيه أن الهلال سيخسر بلا شك قائلاً:” عبارة الهلال إذا كان في يومه أشغلنا بها الزلال في كل مداخلاته، واوراوا فريق ليس بالسهل خاصة بعد انضمام عدد لا يستهان به من المحترفين الأجانب من مختلف الجنسيات لتشكيلته الأساسية.”

ورد الزلال بثقة قائلاً:” الهلال‬⁩ إذا كان في يومه سيكون مثل لقاء فلامنجو البرازيلي، وليست مشكلتي أنك لا ترى فريقك خارجيًا .”