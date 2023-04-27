كشف أنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة دول «بريكس»، أن المملكة من بين الدول التي طلبت رسمياً الانضمام إلى المجموعة، التي تضم كل من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقال «سوكلال» : إن بريكس ستجتمع في كيب تاون يومي 2 و 3 يونيو لمناقشة توسيع المجموعة، مشيراً إلى أن 13 دولة طلبت رسمياً الانضمام، و6 دول طلبت بشكل غير رسمي.

وأكد أن المملكة وإيران من بين الدول التي طلبت الانضمام رسمياً ، مضيفاً: «ومن بين الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام، كل من الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة والجزائر ومصر والبحرين وإندونيسيا، إلى جانب دولتين من شرق إفريقيا، وواحدة من غرب إفريقيا